Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты Университета Южной Австралии рассказали о пяти привычках, которые могут спровоцировать развитие деменции у человека. Самой опасной из них в этом плане оказалось употребление большого количества кофе. По словам ученых, люди, которые выпивают ежедневно 6 или больше чашек данного напитка, на 53 процента больше подвержены деменции.

Негативно влияет на когнитивные функции и употребление мяса. Всего 25 граммов этого продукта ежедневно достаточно для того, чтобы повысить риск возникновения проблем с умственной деятельностью на 44 процента. Если же съедать каждый день 50 граммов мяса, то на 30 процентов повышается вероятность болезни Альцгеймера и на 19% – деменции.

К другим факторам риска ученые отнесли ожирение, которое увеличивает риски старческого слабоумия, а также любовь к фастфуду. По заявлению ученых, картошка фри и бургеры, в которых содержится большое количество сахара и соли, вызывают ранее старение мозга, провоцируют деменцию, а также вызывают сахарный диабет.

Кроме того, проблемы с когнитивными функциями могут возникать у людей, которые спят больше 8 часов в сутки или меньше семи. Сон в течение ровно 7 часов гарантирует снижение риска развития старческого слабоумия.

Вам может понравиться

Die Presse: Истинное сокровище России – это лес, а не нефть

Российская тайга, составляющая пятую часть от всех лесных массивов планеты, является гораздо более значимым сокровищем страны, чем нефть, уверены авторы австрийского издания Die Presse. Они отмечают, что в распоряжении РФ

Фадеев предрек суд над президентом Украины Зеленским и назвал его “необразованной тварью”

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что именно «такие нацисты» убили всю семью его отца, из-за чего тот рос в детском доме. Также Фадеев

Ровно 13 лет назад Грузия атаковала российских миротворцев и вторглась в Южную Осетию

В начале четвертого утра 8 августа 2008 года грузинские солдаты начали операцию вторжения в Южную Осетию. Этот день стал началом пятидневной войны, которую позже назвали принуждением Грузии к миру. Рано
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 8 августа – пасмурно, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 августа – дождь, до 14 °C | Королев: погода, 8 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 8 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 33 °C |