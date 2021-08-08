Специалисты Университета Южной Австралии рассказали о пяти привычках, которые могут спровоцировать развитие деменции у человека. Самой опасной из них в этом плане оказалось употребление большого количества кофе. По словам ученых, люди, которые выпивают ежедневно 6 или больше чашек данного напитка, на 53 процента больше подвержены деменции.

Негативно влияет на когнитивные функции и употребление мяса. Всего 25 граммов этого продукта ежедневно достаточно для того, чтобы повысить риск возникновения проблем с умственной деятельностью на 44 процента. Если же съедать каждый день 50 граммов мяса, то на 30 процентов повышается вероятность болезни Альцгеймера и на 19% – деменции.

К другим факторам риска ученые отнесли ожирение, которое увеличивает риски старческого слабоумия, а также любовь к фастфуду. По заявлению ученых, картошка фри и бургеры, в которых содержится большое количество сахара и соли, вызывают ранее старение мозга, провоцируют деменцию, а также вызывают сахарный диабет.

Кроме того, проблемы с когнитивными функциями могут возникать у людей, которые спят больше 8 часов в сутки или меньше семи. Сон в течение ровно 7 часов гарантирует снижение риска развития старческого слабоумия.