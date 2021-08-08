Учения российского Северного флота с участием 30 кораблей и подлодок, 70 единиц техники и 15 самолетов вызвали неоднозначную реакцию в Норвегии. На портале вещательной организации Norsk Rikskringkasting появилась публикация, в которой старший научный сотрудник Института внешней политики Карстен Фрис высказывает свое мнение по поводу этих маневров.

Он отмечает, что учения – это необходимость для флота, который должен всегда находиться в готовности отразить атаку вероятного противника. Однако Россия в этот раз слишком уж приблизилась к норвежским берегам.

«Мы же не проводим учения у них под дверью, вот и им нечего», — написал Фрис.

Он пояснил, что раньше РФ всегда проводила свои маневры в северной части Баренцева моря, не создавая никаких проблем. Но в этом году она перенесла их на юг. Вполне вероятно, сделано это для демонстрации силы США и НАТО, которые также зачастили с учениями в Черноморском регионе.

Фрис признает, что в маневрах неподалеку от берегов Норвегии нет ничего противозаконного.

«Но военной активности в непосредственной близости от гражданской не должно быть слишком много. Если учения участятся, будет неудобно», – считает он.

Также представитель Института внешней политики Норвегии заявил, что и Вооруженные силы страны, и союзники по Североатлантическому альянсу внимательно отслеживали буквально каждое действие россиян. Причем основная активность пришлась именно на НАТО, так как потребовалось вести наблюдение за слишком обширными морскими территориями.