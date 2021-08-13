Сын убитого многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, заявивший о своих политических амбициях, представляет угрозу для планов США в этой стране. Такого мнения придерживается политолог Владимир Карасев.

Он считает, что американские власти видят в Сейфе аль-Исламе Каддафи большую угрозу своим интересам в североафриканском регионе. Используя Триполи, Вашингтон пытается устранить эту фигуру с политической карты, чтобы продолжить привычную игру в «демократию».

«Тут все предельно просто: американцы снова пытаются строить свою демократию. Строили в Ираке – сейчас оттуда уходят. Не получилось. В Ливии в 2011 году американская “демократия” началась с жестокого убийства легитимного лидера страны Муаммара Каддафи», – напомнил Карасев.

Военная прокуратура Триполи выдала ордер на арест Сейфа после его интервью New York Times. В Белом доме понимают, что сына Каддафи поддерживает большая часть ливийцев, поэтому допустить проведение выборов или его участие в них никак нельзя.

В беседе с журналистом NYT Каддафи-младший четко обозначил свою позицию, которая диаметрально противоположна планам Запада. Он также заявил, что считает виновными в ливийском кризисе американцев, которые разбомбили страну, свергли и убили его отца.

По мнению политолога Карасева, власти США во главе с президентом Джо Байденом реализуют очередную провокацию в Ливии, которая будет осуществляться под прикрытием демократических перемен.

«Теперь принялись за сына. По версии байденовской администрации, он сотрудничал с русскими. Могли бы назвать его генералом “ЧВК Вагнера”, получившим русское гражданство. Не докрутили, мне кажется», – объяснил политолог.