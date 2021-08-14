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У жителя Москвы Сергея Тарасенко было обнаружено рекордное содержание антител к коронавирусу.

Как сообщает издание «Лента.ру», Сергей поставил себе прививку вакциной «Спутник V» ещё в феврале. Месяц назад он сдавал тест на антитела и выяснилось, что у него титр – 27 тысяч. Не поверив в такой результат, он пересдал анализы спустя две недели, но оказалось, что ошибки не было – второй тест выявил 26 тысяч антител.

Сергей также отметил, что ни до вакцинации, ни после, не болел коронавирусом и это точно, так как на работе у них проводятся регулярные проверки. Обе прививки он перенёс легко. Так, в первый день побочных эффектов не было, во второй температура поднялась до 38 градусов и держалась несколько дней.

Согласно заявлению медиков, высокое количество антител указывает на сильную иммунную систему. Но в случае, если мужчина всё же заразится, последствия могут оказаться весьма тяжёлыми. Сергей отметил, что у него в принципе проблем со здоровьем практически не бывает.

Недавно мы сообщали, что туристы начали массово посещать Сан-Марино ради вакцинации российским препаратом “Спутник V”. За прививку им нужно заплатить 50 евро.

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