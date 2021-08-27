23 августа гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил о новом контракте с Турцией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Китайский портал The Paper пишет, что Анкара подобрала максимально удачное время для заключения этого договора.

Авторы поясняют, что Соединенные Штаты, которые негативно относятся к таким контрактам и даже ввели санкции против Турции за первую партию С-400, в настоящий момент слишком заняты. Они выводят свои войска из Афганистана и расхлебывают последствия этого самого вывода, поэтому им точно не до Анкары.

Еще до покупки первой партии С-400 Турция обращалась к США с просьбой продать зенитно-ракетные комплексы «Патриот», однако Вашингтон отказал. Именно поэтому Анкара нашла альтернативу в виде российских «Триумфов». Контракт на новую партию будет подписан до конца текущего года. Несмотря на то, что Турция углубляет сотрудничество с Украиной и стремится помириться с Соединенными Штатами. Все дело в том, что она пытается поддерживать хорошие отношения с США и РФ одновременно, но при этом думает исключительно о собственных интересах.