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Еще до окончательного захвата боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Кабула страны Средней Азии, граничащие к Афганистану, начали готовиться к отражению возможного нападения. Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения с Россией, что вполне логично – первый является союзником РФ по ОДКБ, а второй вполне может вернуться к этому соглашению в ближайшее время.

В то же время Туркмения, которая также граничит с Афганистаном, никакой активности не проявляет. Она заявляет о соблюдении полного нейтралитета и надеется, что он защитит ее от талибов.

После нескольких переговоров с Афганистаном Туркмения получила гарантии своей безопасности. Которые не помешали боевикам несколько раз обстрелять территорию соседней страны в ходе захвата приграничного поселка Туругунди. После этого Ашхабад несколько активизировался и даже перебросил к своим рубежам тяжелую технику и вооружение.

Впрочем, сейчас он отрицает передислокацию войск. Информация о ней исходит исключительно от оппозиционных сил и контролируемых ними изданий.

Эксперт Даниил Кислов, представляющий информационной агентство «Фергана», заявляет, что Туркмения является наиболее слабым звеном на границе Афганистана. Несмотря на то, что она заявляет о весьма внушительной армии, ее боеспособность вызывает сомнения. Даже с учетом того, что в распоряжении ВС имеются ракетные комплексы «Уран-Э», боевые катера, составляющие довольно неплохую флотилию, и советские самолеты Су-17М и МиГ-29.

Главная проблема – это нехватка военных кадров. Туркмения готовит офицеров в нескольких военных училищах, однако качество обучения у экспертов вызывает сильные сомнения. Кроме того, граждане страны не имеют даже минимального опыта отражения нападений потенциального противника.

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  • 14.08.2021
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