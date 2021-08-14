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В сирийской провинции Аль-Хасака, неподалеку от населенного пункта Аль-Матмура потерпел крушение российский беспилотный аппарат «Орлан-10». Местные СМИ сообщают, что БПЛА был сбит турецкими военнослужащими.

Беспилотник, способный в течение длительного времени находиться в воздухе, наблюдал за передислокацией турецких военных и джихадистов в регионе. Скорее всего, уничтожили его из-за опасений, что полученные данные попадут в руки курдов. Последние могли получить преимущества в боевых действиях, поэтому было принято решение просто сбить разведывательный дрон.

В боях на северо-востоке Сирии пострадал не только российский беспилотник. Помимо этого, сообщается о минимум двух убитых военных, которые представляли турецкую сторону в конфликте.

Напомним, что Анкара и Москва предпринимают попытки сотрудничества в провинции Аль-Хасака. Недавно они пришли к соглашению, позволяющему восстановить в регионе систему электроснабжения и подачу питьевой воды, от отсутствия которой страдают сразу несколько населенных пунктов.

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