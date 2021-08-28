Турецкий противотанковый ракетный комплекс OMTAS по эффективности уже превзошел американские BGM-71 TOW и легендарные FGM-148 Javelin. При этом эксперты отмечают, что новый ПТРК все еще находится в стадии разработки.

OMTAS – это детище турецкого производителя Roketsan, занимающего лидирующие позиции в военно-промышленном комплексе страны. ПТРК, по словам представителей компании, прост в эксплуатации и обеспечивает увеличенную дальность поражения бронированных целей. Он способен уничтожать танки противника на расстоянии до 4 километров.

Еще одним достоинством OMTAS является возможность его использования на самых разных платформах. Так, комплекс может быть установлен на беспилотные турели, управляемые дистанционно.

Эксперты отмечают, что ПТРК пока не особо успешно продается на международном рынке. Но в боевых действиях он готов продемонстрировать свои самые лучшие качества, что делает его перспективной разработкой.