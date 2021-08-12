В местном избиркоме объясняют: всё из-за обилия бракованных подписных листов.

«Родина» будет доказывать свою правоту в суде, заявил лидер петербургского отделения партии Андрей Петров. По его словам, он не станет мириться с отстранением партии от выборов в петербургский ЗакС.

«Партия «Родина» возмущена решением ГИК. Наши подписи собирали сотни активистов. Можете посмотреть в соцсетях и СМИ, сколько родинцев было на улицах. Они и сейчас агитируют за наши идеи, несмотря на правовой беспредел», – сказал политик.

Петров напомнил, что люди охотно отдавали свои подписи за «Родину» и кандидатов от этой партии.

Решение петербургского избиркома оценит ЦИК. В понедельник глава комиссии Элла Памфилова отправила в Петербург комиссию, чтобы та навела порядок и вернула в город закон. Если эксперты отыщут нарушения, за дело возьмутся правоохранители и прокуратура.