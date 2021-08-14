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В России нет ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией «ЭпиВакКороной».

Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление представителей новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Именно эта компания является разработчиком вакцины «ЭпиВакКорона», которая стала второй российской вакциной от коронавируса.

Вакцинацию данным препаратом можно проводить с 18 лет. Вакцина представляет собой суспензию для внутримышечного введения. Отмечается, что спустя примерно девять месяцев после вакцинации титры антител не обнаруживаются и необходима ревакцинация. В целом, в настоящее время рекомендуется проходить ревакцинацию каждые полгода до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.

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