В субботу с американской авиабазы Эль-Удейд в Катаре взлетели стратегические бомбардировщики B-52, которые сразу же взяли курс на Афганистан. Издание The Times, ссылающееся на проверенные источники в Минобороны США, сообщает, что самолеты используются для ударов по радикалам движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

Количество самолетов не сообщается, однако известно, что они уже атаковали талибов в провинциях Лашкаргах, Кандагар, Гильменд и Герат. В атаке на террористов принимают участие и самолеты огневой поддержки AC-130.

Напомним, что после вывода американских войск из Афганистана талибы активизировались и захватили власть почти во всех приграничных районах страны. На днях они заявили, что взяли под свой контроль провинции Джаузджан и Нимроз в северной и юго-западной частях государства. В регионах, по которым США наносят бомбовые удары, идут ожесточенные бои.