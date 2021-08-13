Китай и Россия могут развязать Третью мировую войну, уверен представитель военно-морской Академии США Джеймс Холмс. В издании The National Interest он приводит аргументы в пользу своей позиции.

По словам Холмса, Китай и Россия попытаются отобрать у Японии отдельные ее территории. Ситуация станет такой же, как и перед Второй мировой, но только теперь на месте Польши окажется Страна восходящего Солнца. Эксперт считает, что КНР и РФ пойдут на Японию войной.

Однако захватить территории у них вряд ли получится без боя, пишет автор. В Японии сейчас находятся войска Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Они окажут ожесточенное сопротивление, поэтому локальные боевые действия быстро привлекут силы НАТО и приобретут мировой масштаб.

Холмс уточняет, что Китай намеревается отобрать у Японии остров Сенкаку, а с Россией Токио никак не может достичь договоренностей по Курилам. Именно поэтому в интересах РФ и КНР решить оба вопроса силовыми методами.