Эксперт издания The National Interest Роберт Фарли рассказал о новом российском оружии, которое держит США в страхе. Он пояснил, что речь идет о беспилотнике «Посейдон» – единственном на планете виде вооружений, который способен провоцировать термоядерный шторм.

Фарли отметил, что идея такой торпеды не нова. Советские конструкторы уже разрабатывали нечто подобное, однако тогда беспилотники не обладали столь широкими возможностями. Да и просуществовали они недолго, так как подлодка-носитель «Ноябрь» была оснащена более эффективными баллистическими ракетами.

Новое воплощение беспилотных торпед гораздо опаснее своих предшественников. Мощные боезаряды способны преодолевать огромные расстояния за счет атомного реактора, они бесшумны и смертоносны. Всего за 4 часа такой аппарат может добраться до побережья США и устроить в непосредственной близости от него ядерное цунами. Оно уничтожит крупный мегаполис и сделает территории непригодными для дальнейшего проживания.

Противоракетный зонт, который должен защищать Америку, в случае с «Посейдоном» не сработает, заявляет Фарли. Поэтому США нужно сейчас задуматься о создании средств противодействия этим торпедам, пока они еще не поступили на вооружение ВМФ РФ.