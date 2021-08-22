Дом всего за 1 евро теперь можно купить и в итальянском городке Маэнца, который присоединился к этой своеобразной программе привлечения новых жителей. И это по-настоящему выгодное предложение, пишет издание The Local, статью которого представляет в эксклюзивном переводе портал Discover 24.

Напомним, что сейчас список деревень и небольших городков Италии, в которых любой желающий может купить дом за 1 евро, постоянно увеличивается. Но подавляющее большинство из них находятся вдали от крупных центров. В основном это сельская Италия, которая придется по душе далеко не всем.

Маэнца – это совсем другое дело. Городок находится в римском регионе Лацио в непосредственной близости от итальянской столицы, до которой можно добраться всего за полтора часа.

Мэр городка Клаудио Спердути заявляет, что сейчас выставлено на продажу около сотни объектов недвижимости. Главная цель – возродить Маэнцу и восстановить эти самые объекты в тесном сотрудничестве городской администрации и покупателей. Он предложил всем желающим связываться любым удобным способом с мэрией, чтобы получить подробную информацию об условиях покупки, а также оставить заявку. Сделать это можно до 28 августа, но позже планируется выставить еще одну партию объектов недвижимости.

Покупка дома за 1 евро кажется весьма привлекательным предложением, если не знать об условиях, которые выдвигают власти городков и деревень Италии. Помимо 1 евро, покупателю необходимо также представить залог в 5 000 евро. Кроме того, на протяжении трех лет новому «владельцу» нужно сделать ремонт дома, вкладывая в него свои кровные. Невыполнение данного условия влечет за собой автоматическую потерю залога и бесславное выселение.

Данная схема появилась в Италии в прошлом году. В основном ее практикуют деревни и небольшие города, удаленные от городских центров, население которых стремительно сокращается. Маэнца – первый город, который находится рядом со столицей, поэтому желающие приобрести недвижимость неподалеку от Рима вполне могут попытать счастья.