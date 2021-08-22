читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дом всего за 1 евро теперь можно купить и в итальянском городке Маэнца, который присоединился к этой своеобразной программе привлечения новых жителей. И это по-настоящему выгодное предложение, пишет издание The Local, статью которого представляет в эксклюзивном переводе портал Discover 24.

Напомним, что сейчас список деревень и небольших городков Италии, в которых любой желающий может купить дом за 1 евро, постоянно увеличивается. Но подавляющее большинство из них находятся вдали от крупных центров. В основном это сельская Италия, которая придется по душе далеко не всем.

Маэнца – это совсем другое дело. Городок находится в римском регионе Лацио в непосредственной близости от итальянской столицы, до которой можно добраться всего за полтора часа.

Мэр городка Клаудио Спердути заявляет, что сейчас выставлено на продажу около сотни объектов недвижимости. Главная цель – возродить Маэнцу и восстановить эти самые объекты в тесном сотрудничестве городской администрации и покупателей. Он предложил всем желающим связываться любым удобным способом с мэрией, чтобы получить подробную информацию об условиях покупки, а также оставить заявку. Сделать это можно до 28 августа, но позже планируется выставить еще одну партию объектов недвижимости.

Покупка дома за 1 евро кажется весьма привлекательным предложением, если не знать об условиях, которые выдвигают власти городков и деревень Италии. Помимо 1 евро, покупателю необходимо также представить залог в 5 000 евро. Кроме того, на протяжении трех лет новому «владельцу» нужно сделать ремонт дома, вкладывая в него свои кровные. Невыполнение данного условия влечет за собой автоматическую потерю залога и бесславное выселение.

Данная схема появилась в Италии в прошлом году. В основном ее практикуют деревни и небольшие города, удаленные от городских центров, население которых стремительно сокращается. Маэнца – первый город, который находится рядом со столицей, поэтому желающие приобрести недвижимость неподалеку от Рима вполне могут попытать счастья.

Вам может понравиться

В The National Interest считают, что в России слишком много десантников

Россия превосходит все страны мира по количество десантников. Но в ее распоряжении нет нужного количества самолетов, чтобы максимально эффективно использовать столь ценный военный ресурс, рассказал в своей публикации в издании

Ветеран США заявил, что позор в Афганистане останется в истории как глупость Байдена

Из-за ошибок Джо Байдена при выводе американских войск из Афганистана, страна оказалась под властью радикальных сил, ненавидящих Запад, заявил ветеран армии США Грег Стубе. Он пояснил, что действующая администрация нарушила

СМИ КНР: В России участились авиакатастрофы, но не нужно искать в этом заговор

В последнее время в России часто случаются авиационные происшествия, многие самолеты терпят крушение один за другим. Как пишет китайский портал QQ-Tencent, «президенту Путину было трудно представить, что российские ВВС в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 августа – пасмурно, до 21 °C | Королев: погода, 22 августа – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 22 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 22 августа – небольшой дождь, до 25 °C |