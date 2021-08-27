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Администрация президента США Джо Байдена, Пентагон, разведка и Госдеп никак не могут понять, что их решения по Афганистану сыграли и продолжают играть на руку России. Такое заявление сделал бывший чиновник, а ныне бизнесмен Грейди Минс в издании The Hill.

Он пояснил, что выводом войск из Афганистана Байден заложил прочный фундамент для новых вооруженных столкновений в будущем, которые вполне могут завершиться совсем не в пользу Вашингтона. Кроме того, действия властей США ослабили страну и одновременно с этим укрепили Китай и Россию, являющиеся главными конкурентами Америки на международной арене.

Напомним, что Соединенные Штаты должны окончательно вывести войска из Афганистана до 31 августа. В противном случае радикалы движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) грозят устроить оставшимся на территории страны военным серьезные проблемы.

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