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Соединенные Штаты провалились в Афганистане, однако это не повод считать их слабыми и не способными дать ответ на какие-либо агрессивные действия, уверен политический аналитик Уильям Кортни, представляющий издание The Hill. Он предостерегает Россию от ошибок, которые та может допустить, сделав неправильные выводы о боеспособности США.

Кортни перечисляет все ошибки, которые Вашингтон совершал ранее. К ним журналист отнес не только Вьетнам, но и неудачную попытку заблокировать строительство Берлинской стены в Германии, и провалившийся план по свержению Фиделя Кастро.

Советский Союз пользовался всеми подобными ошибками, чтобы усилить свое военное присутствие сперва на Кубе, а затем в Анголе и, конечно же, в Афганистане в 1979 году. Но тогда Соединенным Штатам после каждой неудачи требовалось время на восстановление, что и играло на руку СССР.

В настоящий момент у России вряд ли пройдет такой номер. США продолжают наращивать расходы на новые виды вооружений, что поддерживается как республиканцами, так и демократами, они не ослабляют давление на восточном фланге НАТО и по-прежнему поддерживают Украину. Также они не бояться каких-либо агрессивных действий РФ. Если Вашингтон сочтет опасными учения «Запад-2021» которые некоторые аналитики уже называют подготовкой Москвы к войне, он просто увеличит военное присутствие в Прибалтике и Польши и нажмет на Россию сильнее.

Даже на Ближнем Востоке, пишет эксперт, США сохранили достаточно войск для отражения атак, поэтому в этом регионе России тоже не на что надеяться.

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