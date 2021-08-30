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Аналитик СМИ США Фрэнсис Шин заявил, что Россия и Китай могут уклониться от санкций со стороны Запада за счёт Японии. Об этом заявляет The Diplomat, пересказ публикации предоставляет «ПолитРоссия».

Как отмечает Шин, Япония является для США и Запада близким союзником. Однако Токио с большой неохотой применяет против России и Китая санкции. В итоге может получиться так, что эти страны за счёт Японии смогут обойти имеющиеся ограничения. Позицию Японии Шин объяснил желанием иметь стратегические отношения, сохраняя при этом нейтралитет.

Аналитик отмечает, что Япония имеет сильную зависимость от Китая в плане экономики, но опасается увеличивающейся активности китайского флота. С Россией же, несмотря на территориальный спор из-за Курильских островов, Япония сотрудничает, в том числе и в экономическом плане.

В итоге Япония может стать площадкой для их финансовой деятельности, что позволит обходить западные санкции.

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