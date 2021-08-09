Автор Телеграм-канала «Тайный узбек» рассказал о нападении на дом главы военного ведомства Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, а также об ошибке, которая стоила террористам жизней.

Он поведал, что представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) увидели рядом с одним из домов дорогую военную технику и решили, что использовать такие боевые машины может только министр обороны. Нападавшие остановили выбор именно на этом жилище и взорвали мощную бомбу, из-за чего в соседних домах повылетали стекла. Однако достичь цели им не удалось.

Все дело в том, что талибы перепутали дома и провели штурм жилища соседа главы Минобороны Азима Мохсени. Тот был в доме не один – у него как раз гостили министр миграции Нуррахман Ахлаки и бывший начальник полиции Мустафа Мохсени. В связи с этим рядом с жильем находилось большое количество охранников. Они моментально открыли огонь по нападавшим и уничтожили всех.

В результате атаки не пострадали ни министр обороны, ни его сосед, ни высокие гости.