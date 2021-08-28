читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Талибы (представители движения «Талибан» – террористической организации, запрещенной на территории РФ) уверены, что взяли под свой контроль власть в Афганистане. Однако взрывы в аэропорту Кабула продемонстрировали, что у них имеется достаточно сильный конкурент.

Многие эксперты, которые обсуждали стремительное продвижение «Талибана» к Кабулу, почти сбросили со счетов еще одну террористическую организацию – Исламское государство (запрещена на территории России). Однако она показала, что это ошибка. Именно поэтому сейчас все чаще появляются разговоры о возможной гражданской войне в Афганистане.

Телеграм-канал «Реконкиста» рассказал о многочисленных видеообращениях, в которых представители ИГИЛ заявляют о нежелании оставаться под властью талибов. Они намерены бороться за создание государства Хорасан на территории Афганистана, а также предрекают новые взрывы.

Эксперты отмечают, что раньше «Талибан» в боях с ИГ разгромил конкурентов и вынудил их уйти на нелегальное положение. Однако теракт в аэропорту Кабула показывает, что у талибов появились достаточно сильные конкуренты.

Вам может понравиться

Российские беспилотники, показанные на форуме “Армия-2021”, не уступают западным аналогам

На форуме «Армия-2021» среди множества нового вооружения были представлены также новейшие российские беспилотники. Как было заявлено, они разрабатывались с использованием передовых технологий и являются образцами самой современной техники, ни в
  • Анна
  • 28.08.2021
  • читать 1 минуту

Болгария закупает дополнительные истребители F-16 для создания новой эскадрильи

В ближайшее время Болгария намерена приобрести еще 8 американских истребителей F-16C/D Block 70/72. Польское интернет-издание ZBiAM сообщает, что София уже отправила в Соединенные Штаты запрос на эти воздушные машины, а

Байден пошутил в ответ на вопрос об эвакуации американцев из Афганистана

Американского президента Джо Байдена раскритиковали за его шутку, касающуюся эвакуации из Афганистана. Как сообщается, журналист спросил Байдена том, что власти США собираются делать, если из Кабула не успеют эвакуировать всех
  • Анна
  • 26.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 23 °C | Королев: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 28 августа – ясно, до 21 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 30 °C |