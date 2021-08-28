Талибы (представители движения «Талибан» – террористической организации, запрещенной на территории РФ) уверены, что взяли под свой контроль власть в Афганистане. Однако взрывы в аэропорту Кабула продемонстрировали, что у них имеется достаточно сильный конкурент.

Многие эксперты, которые обсуждали стремительное продвижение «Талибана» к Кабулу, почти сбросили со счетов еще одну террористическую организацию – Исламское государство (запрещена на территории России). Однако она показала, что это ошибка. Именно поэтому сейчас все чаще появляются разговоры о возможной гражданской войне в Афганистане.

Телеграм-канал «Реконкиста» рассказал о многочисленных видеообращениях, в которых представители ИГИЛ заявляют о нежелании оставаться под властью талибов. Они намерены бороться за создание государства Хорасан на территории Афганистана, а также предрекают новые взрывы.

Эксперты отмечают, что раньше «Талибан» в боях с ИГ разгромил конкурентов и вынудил их уйти на нелегальное положение. Однако теракт в аэропорту Кабула показывает, что у талибов появились достаточно сильные конкуренты.