На канале Tolo News, сославшись на Абдулу Баки Хаккани, и. о. главы Минобразования Афганистана, выбранного «Талибаном» (террористическая группировка, запрещенная в РФ), отметили, что девушки в стране не будут учиться вместе с юношами.

Согласно его словам, девочкам оставят право на получение образования, но им не позволят находиться в одном классе с мальчиками. Студентам создадут «безопасную учебную зону», заявил Хаккани. Он добавил, что в ближайшее время снова будут открыты высшие образовательные учреждения, а их работникам станут вновь выплачивать заработанные платы.

Ранее в Кабуле состоялась конференция, в которой участвовали сотрудники вузов, экс-чиновники Минобразования и представители научных сообществ. Они призвали лидеров движения не разрушать действующую систему образования, а постараться усовершенствовать ее.