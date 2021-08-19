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В информационном агентстве CBC отметили, что Соединенные Штаты провели переговоры с представителями «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) перед началом вывода подразделений из Афганистана.

В материале отмечается, что Вашингтон смог договориться с боевиками о неприкосновенности своих военнослужащих и дипломатов в этой ближневосточной стране. В обмен он пообещал больше не поддерживать вооруженные силы рухнувшего правительства с помощью своих ВВС. Американская сторона также пообещала вывести свои вооруженные силы до 31 августа.

Авторы статьи заявляют, что секретная сделка была заключена за пару недель до того, как боевики захватили Кабул. Ранее появилась информация о том, что Соединенные Штаты смогли договориться с группировкой о создании временного правительства, чтобы мирно разделить властные полномочия между официальным правительством и «Талибаном» (запрещенная в России террористическая группировка).

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