Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обзавелось в Афганистане собственными ВВС, пишут западные издания. Они поясняют, что в интернете неоднократно появлялись кадры с боевиками, которые взмывали в небо на вертолетах российского и американского производства.

К последним относятся винтокрылые машины Blackhawk каждый из которых обходится в шесть миллионов долларов. Скорее всего они были захвачены у правительственных сил Афганистана вместе с американским оборудованием еще на несколько миллионов.

Издание Daily Mail пишет, что Соединенные Штаты за 20 лет вложили миллиарды долларов, чтобы научить правительственные войска и полицию воевать с мятежниками, а также оснастить их новейшими видами вооружений. Однако сейчас это оружие и технику используют те самые мятежники для захвата крупных городов и целых провинций.

Авторы публикации отмечают, что захваты складов с американским оружием, видеозаписи которых неоднократно выкладывались в сеть, были лишь «цветочками». Сейчас талибы получают в свое распоряжение вертолеты производства США, что можно считать «важным заявлением о намерениях».