Десятки афганских пилотов вертолетов за последние годы прошли обучение в Чешской Республике. После чрезвычайно быстрой оккупации Афганистана боевиками «Талибана» (запрещенной в РФ террористической организации) некоторым из них повезло, они смогли оказаться в безопасности за границей. Однако их семьи и многие их коллеги не имели такой возможности, и теперь должны скрываться от талибов, иначе им грозит смерть. А некоторых уже нет в живых. Об этом пишет чешское интернет-издание Aktuálně. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Людек Троянек, когда он был на службе в армии Чехии, провел несколько лет в Ираке и Афганистане. Последние пять лет он работал координатором по вопросам безопасности в обучении афганских пилотов вертолетов, которое проходило в Чешской Республике, в частности в Градец-Кралове, под эгидой армии США. В проекте было реализовано десять циклов с участием около двадцати пилотов в каждом. Афганские летчики обучались на вертолетах российского производства Ми-17, последние из групп затем перебрались в Словакию для обучения на американских машинах Black Hawk.

Троянек сказал следующее: «Я знаю, что многие парни, с которыми я общался, мертвы после сражений. Некоторые из них находятся за пределами Афганистана, они разбросаны по миру, некоторые из них все еще находятся в Словакии, им не удалось вернуться с тренировок.

Они отнюдь не трусы, бежавшие с поля боя. Все эти солдаты говорят мне одно: если у вас нет топлива, боеприпасов, денег или еды, вы просто не в состоянии сражаться. Их глубоко задело обобщение о том, что вся афганская армия труслива, что она бежала без боя. Это касается не только пилотов вертолетов. Нехватка топлива или боеприпасов так же влияет и на обычных солдат, которым талибы дали выбор из трех вариантов: ты умрешь; ты пойдешь с нами; оставь здесь свое оружие и иди домой, ты ничего здесь не сделаешь. Затем каждый должен решить для себя, как ему себя вести».

Людек Троянек также сообщил, что из последней имеющейся информации ему стало известно, что трое пилотов погибли при попытке убежать через горы с помощью своей техники, чтобы не попасть в руки талибов. «Это была авария, всего восемь человек погибли, упали в горы, трое из них были летчиками», – пояснил он.

Пилоты – особая составляющая армии, имеющая специальную и дорогостоящую подготовку. У Талибана нет военно-воздушных сил и, судя по предыдущим заявлениям, талибы пока что не собираются их формировать. Но, по мнению Троянека, «летчиков в своих рядах, они, безусловно, приветствовали бы. Талибан знает, что военно-воздушные силы очень дороги, а также очень сложно содержать вертолет или самолет в эксплуатации, нужны, например, авиационные инженеры, которых, конечно, у них нет. Другими словами, для них довольно опасно, что пилоты и авиация в целом могут быть использованы для борьбы за власть внутри страны, поэтому они предпочитают уничтожать технологию и уничтожать даже людей, которые могут ею управлять. Это огромная опасность для пилотов».

По словам Троянека, он пытается держать контакты со своими прежними знакомыми из числа афганских пилотов. В основном это касается Кабула и провинции Кандагар. Также есть личные контакты с людьми из провинции Панджшер, где восстали против Талибана. Это единственная провинция, которая до сих пор сопротивляется. Троянек считает, что это как раз неудивительно: «Я был там несколько раз, и они всегда говорили, что это территория, которой никто никогда не будет править».

По текущей информации Людек Троянек сообщил следующее:

«Я общаюсь с мальчиком, пилотом, который прячется недалеко от аэропорта Кабула в поисках помощи. Я пытаюсь связаться с разными сторонами, чтобы помочь ему. Он утверждает, что талибы пытали его двух братьев. Он в отчаянии, боится худшего. Ему нужно пробраться через талибов к аэропорту и перелететь границу.

Неделю назад я потерял связь с девушкой-пилотом, которая также проходила обучение в Чешской Республике. Сейчас я пытаюсь ее найти, потому что у меня были сообщения о том, что ее якобы казнили, но, возможно, с ней все будет в порядке. И другие звонят мне. Например, летчик, скрывающийся в Кабуле, или отец одного из них, генерал. Один друг мне даже не пишет, он отправляет звуковые сообщения через WhatsApp».

По мнению Троянека, ситуация с передачей власти Талибану выглядит как подготовленная заранее. «Я не верю, что с той скоростью, с какой талибы оккупировали Кабул, властям и военным США не удалось уничтожить все базы данных, списки. То есть теперь каждый может получить их в соответствующем министерстве или командовании армии, я убежден, что всем угрожает явная опасность и ликвидация.

Когда начали просачиваться первые сообщения о том, что талибы оккупируют один провинциальный город за другим, я связался с ними и спросил, в порядке ли они, нужна ли им помощь. В тот момент они все еще уверяли меня, что их армия достаточно сильна, чтобы у американцев была гарантия перед ними, что они смогут справиться с ситуацией. Теперь, судя по тому, что я слышал, они разочарованы в союзниках из НАТО тем, что их попросту выбросили», – сказал Троянек.