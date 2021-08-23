Халил ур-Рахман Хаккани, один из лидеров «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил об отказе от преследования Ашрафа Гани, бывшего афганского президента.

Согласно его словам, все чиновники Афганистана, включая его бывшего президента, получили амнистию. Он добавил, что движение решило простить абсолютно всех, начиная от военачальников и заканчивая рядовыми чиновниками. Между боевиками и бывшими руководителями Афганистана «нет вражды», сообщил лидер группировки.

Хаккани сообщил, что все госслужащие, уехавшие из Афганистана, могут возвратиться назад и спокойно жить в стране. Он также призвал остальных граждан не уезжать в другие государства, гарантировав безопасное проживание представителям иных народов. Лидер боевиков назвал «братьями» всех хазарейцев, таджиков, пуштунов и белуджи.