Соединенные Штаты не сумели грамотно продумать план эвакуации из Кабула, что и привело к тем событиям, которые творятся сейчас в аэропорту столицы Афганистана. Это заявление представителей движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) озвучил телеканал Al Arabiya.

«Америка со всей своей мощью и возможностями не смогла навести порядок в аэропорту. По всей стране мир и спокойствие, но хаос царит только в аэропорту Кабула», — сообщил Амир Хан Мутаки.

Напомним, что американский Госдепартамент в субботу закрыл аэропорт Кабула на 48 часов. Это время ему необходимо, чтобы провести эвакуацию людей, уже находящихся на территории объекта. Как только все будут вывезены, военнослужащие США разблокируют аэропорт.

Британское военное ведомство 22 августа сообщило, что в давке в аэропорту погибло 7 жителей Афганистана, стремящихся попасть на самолет. Также представители Минобороны назвали ситуацию в Кабуле чрезвычайно сложной.