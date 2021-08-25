Американцы утверждали, что талибам (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) понадобится немало времени, чтобы разобраться с оставленной в Афганистане техникой США. Однако уже сегодня в небо поднялись «Черные ястребы» – вертолеты UH-60, которые сейчас представляют собой ударную авиацию радикалов.

Талибы задействовали вертолеты для штурма Панджшерского ущелья. Именно там скрываются сейчас последние силы сопротивления радикальному движению.

Ранее захватившие страну боевики потребовали сдачи защитников Панджшера. Однако не не отреагировали на призыв и продолжили сопротивление. В настоящий момент готовится штурм провинции, для которого талибы стягивают в регион вооружение и технику.

Эксперты считают, что вертолеты UH-60 талибы подняли в небо благодаря обученным американцами афганским пилотам. Вполне вероятно, некоторые из них под страхом смерти были вынуждены перейти на сторону террористов. Поэтому «Черные ястребы» вполне могут сыграть решающую роль в борьбе с сопротивлением.