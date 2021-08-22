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Сыгравшая в «Солнцепеке» фельдшера Светлана Терентьева рассказала о съемках фильма и своих эмоциях от работы над кинолентой.

Читая сценарий, она не думала, что режиссеры решат показать все настолько правдоподобно, но в итоге лента получилась близкой к документальному кино. По словам актрисы, она доверилась режиссеру и не пожалела.

Дружный коллектив помогал переживать порой тяжелые съемки. Также в «Солнцепеке» снимались муж и сын Терентьевой, что также позволило актрисе отвлекаться от тяжелой эмоциональной составляющей сюжета.

«Мы снимались всей семьей, и муж, и сын в этом кино, поэтому была возможность немножко переключиться. <…> Это такое редкое везение, когда вокруг люди, с которыми можно помолчать после очень тяжелых сцен, после тяжелой смены не делать вид, что надо поговорить только для того чтобы поговорить, а просто пережить вместе все, что мы отыграли, отпустить и продолжать жить, потому что это наша профессия», – рассказывает актриса.

Помогли и продюсеры, которые обеспечили комфортное проживание в красивых местах, где участники съемок могли отдохнуть и погулять, насладиться окружающей природой. И все же работа над фильмом для Терентьевой была непростой. Мешали эмоции и осознание того, что все происходящее было реальным, тем более ситуация на Донбассе до сих пор не разрешилась.

«Все равно все эмоции были затронуты.  Вся эта история близка, это не какое-то прошлое, даже в Великую Отечественную войну мы достоверно не знаем, что происходило.  А здесь были люди, которые прожили эти события и консультировали нас, да и у нас есть знакомые, которые оказались именно на тех территориях», – подытожила актриса.

Посмотреть фильм можно на сайтах онлайн-кинотеатров IVI, Wink, Билайн, ОККО, KION, Мегафон и других.

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