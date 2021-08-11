С появлением у России истребителя пятого поколения Су-57 доминированию США в области производства высокотехнологичных самолетов пришел конец. Это подтверждается недавними учениями, на которых американское подразделение VFC-12 использовало самолеты в камуфляже российских воздушных машин и в точности копировало тактику их воздушного боя.

На китайском сайте Sina появилась публикация, автор которой утверждает – Соединенные Штаты ни одному современному истребителю на уделяли столько внимания, сколько получил Су-57. Одного этого достаточно, чтобы разглядеть серьезные опасения американских ВВС.

Эксперты также заявляют, что российский истребитель превосходит разработки Соединенных Штатов по экономичности и техническому оснащению. Он обходится гораздо дешевле F-35, но при этом не уступает ему по характеристикам. А это означает весьма вероятный успех на международном рынке. Сейчас уже известно об интересе к Су-57 со стороны нескольких государств Юго-Восточной Азии.