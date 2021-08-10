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Игорь Стрелков, бывший руководитель оборонного ведомства ДНР, отметил, что украинская армия смогла бы захватить непризнанную республику в случае уничтожения ополчения в Иловайске летом 2014 года.

Согласно его словам, при занятии Иловайска украинские вооруженные силы смогли бы выйти на плато и разрушить цепочку управления, получив тем самым возможность ликвидировать все ополченческие подразделения. В теории украинцам удалось бы захватить Донецк и тем самым развалить только что образовавшуюся республику.

Экс-глава Минобороны ДНР отметил, что он тогда предугадал действия ВСУ, поэтому направил в Иловайск дополнительные подразделения, которые навязали украинским войскам бой на городских улицах. Сражение затянулось до осени, однако в итоге ополченцы смогли окружить украинских солдат и нанести им поражение.

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