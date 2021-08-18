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Нельзя исключать вариант, при котором американские ракеты, которые остались в Афганистане, будут использованы против России, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он пояснил, что практически все оружие и боеприпасы попали к талибам (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации).

В настоящий момент боевики вряд ли будут начинать экспансию, так как у них хватает дел и на территории Афганистана. Однако рано или поздно они все же пойдут войной на Таджикистан и Узбекистан, так как ничего, кроме войны, делать не умеют. И вот тут-то им пригодится американское оружие.

По мнению Стрелкова, Соединенные Штаты все это предвидели и специально «накачивали» правительственные силы оружием. Талибы отвоевали его себе и используют против стран Средней Азии, которые Россия вынуждена оборонять, чтобы обеспечить собственную безопасность.

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