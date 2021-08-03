Стала известна дата премьеры долгожданного сериала по «Властелину Колец».

Как сообщается, выход первой серии запланирован на 2 сентября 2022 года. В дальнейшем сериал будет выходить каждую неделю по одному эпизоду. Сериал выйдет на Prime Video более чем в 240 странах.

Согласно имеющейся информации, история сериала будет разворачиваться за тысячи лет до событий, рассказанных в книгах и фильмах «Хоббит» и «Властелин колец». При этом зрители встретятся с некоторыми уже знакомыми персонажами, также их ждёт множество новых героев. Отмечается, что в эти времена были выкованы Кольца власти.

Также был опубликован первый кадр из сериала. При этом официальное название проекта до сих пор неизвестно.

Ранее мы сообщали о новом трейлере сиквела фильма “Веном”, который был опубликован в Сети. Выход фильма должен состояться в сентябре.