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Новейшая подводная лодка Type 039D построена специально для контроля Тайваня и силового захвата острова, пишет журналистка издания South China Morning Post Минни Чан. По ее словам, на такое предназначение указывает дизайн субмарины.

Автор публикации отмечает, что в конструкции подлодки предусмотрено наличие рубки, обеспечивающей скрытность. Благодаря грамотно продуманному дизайнерскому исполнению, Type 039D способна действовать на небольших глубинах. Также она без проблем протиснется сквозь довольно узкий Тайваньский пролив.

К другим особенностям Чан отнесла наличие высокочувствительных радаров, которые могут эффективно обнаруживать цели как под водой, так и на земле или поверхности океана. Предполагается, что на Цзяннаньском судостроительном предприятии будет построено несколько подводных лодок Type 039D, которые смогут сыграть ключевую роль в захвате Тайваня.

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