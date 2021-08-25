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Джон Кирби, представитель Пентагона, заявил, что американские военнослужащие ликвидируют определенную часть оружия, которая останется в Кабуле, когда завершится процесс эвакуации.

Согласно его словам, сейчас распространено мнение о том, что вооруженным силам США удастся осуществить вывоз из Афганистана всей своей боевой техники, однако это не так. Поэтому при необходимости военные уничтожат или утилизируют вооружение, которое может остаться в аэропорту Кабула.

Боевики дали Соединенным Штатам возможность эвакуировать своих людей из этой ближневосточной республики до 31 августа. Однако Джо Байден, американский лидер, ранее заявил, что идет обсуждение вопроса о продлении времени эвакуации. Террористы при этом пригрозили американцам военным ответом, если те несвоевременно выведут свои подразделения.

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