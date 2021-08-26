Соединенные Штаты никак не могут смириться со своим безнадежным отставанием от России в сфере разработки гиперзвукового оружия. Они проводят бесконечное множество экспериментов по созданию собственных ракет, вкладывая миллиарды долларов, но все они заканчиваются провалами.

Военный эксперт Виктор Баранец рассказывает, что США подбираются к тайнам гиперзвука и с другой стороны. Они предпринимают попытку за попыткой перевербовать российских ученых и инженеров, сумевших создать не имеющие аналогов в мире ракеты.

Баранец внимательно изучил данные контрразведки о подобных попытках и рассказал, что именно так сильно хотят узнать в Пентагоне.

США интересует химическая формула металла, из которого Россия делает «Цирконы» и «Кинжалы». Все дело в том, что этот материал выдерживает нагрев до 3000 градусов по Цельсию и не сгорает. В Соединенных Штатах подобных металлов нет.

Кроме того, Пентагону очень нужна технология создания прямоточного двигателя и топлива, используемого для работы. Все это впервые появилось в России, а американские инженеры и ученые не в состоянии повторить подобное достижение.