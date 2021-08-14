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Соединенные Штаты гордятся своей системой противоракетной обороны и считают, что именно она позволит им одержать победу в ядерной войне с Россией. Ведь эффективная ПРО должна свести к минимуму ущерб, нанесенный врагом и тем самым обеспечить триумф.

Именно под таким соусом США подают свой комплекс противоракетной обороны Aegis, который активно продвигается не только на территории Америки, но и в Европе. Однако на самом деле все выглядит совсем не так радужно, как кажется Пентагону.

Представители Гудзонского института провели оценку эффективности ПРО Соединенных Штатов и опубликовали доклад. Из него следует, что миллиарды, выделяемые для усовершенствования системы, вполне могут оказаться выброшенными на ветер.

Исследователи интересуются, зачем Пентагон тратит огромные деньги на Aegis, если на сегодняшний день нет ни единого реального подтверждения эффективности этого комплекса. Мало того, испытания отдельных их компонентов и ракет регулярно завершаются провалами.

Возглавляющий Стратегическое командование ВС США адмирал Чарльз Ричард дал ответ на этот вопрос. Он заявил, что системы ПРО строились с учетом того, что они никогда не будут пересекаться с ракетами Китая и России. По сути, он признал, что Соединенные Штаты, которые затеяли гонку противоракетных систем, с треском в них проиграли. При этом выбросив на ветер миллиарды долларов, которые так и не позволили создать эффективную защиту от ракетного вооружения.

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