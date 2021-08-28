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Период до 31 августа может быть чрезвычайно опасным как для американских военных, которые к этой дате должны покинуть Афганистан, так и для местных жителей, стремящихся уехать из страны. В администрации президента США Джо Байдена считают, что ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная в России)не остановится на одном теракте и на днях может организовать еще несколько взрывов.

Террористический акт в аэропорту Кабула не только привел к гибели 170 человек, но и нанес мощный удар по демократам в Соединенных Штатах. Ранее Байден заявлял, что США достигли цели в Афганистане – они отомстили за 11 сентября 2001 года и поставили террористов на место. Однако взрывы, организованные ИГ, показывают, что победить это радикальное движение Америке так и не удалось.

В настоящий момент войска США готовятся к операциям, которые станут местью за теракт в кабульском аэропорту. Высшее командование армии заявляет, что знает о возможных новых взрывах, но готово к ним и намерено продолжить эвакуацию.

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