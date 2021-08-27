Гибель сразу 13 американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле стала настоящей трагедией для США. Журналисты издания The Times of Israel пишут, что подобных потерь страна не знала на протяжении целых 10 лет.

В последний раз серьезные потери были зафиксированы еще в 2011 году. Тогда в том же Афганистане террористы атаковали военно-транспортный вертолет. В винтокрылой машине находилось 30 человек, причем 22 из них – «морские котики». Все они погибли.

В аэропорту Кабула 12 военнослужащих США погибли сразу, а еще один позже скончался от несовместимых с жизнью ранений.

Напомним, что в результате теракта погибло как минимум 28 талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации). Два мощных взрыва унесли жизни 103 человек, большинство из которых афганцы, мечтавших покинуть страну.