В издании «Аль-Арабия» отметили, что США перед выводом войск из Афганистана поставили правительственным войскам этой республики вооружение на сотни миллионов долларов.

Отмечается, что за один только июль текущего года американцы передали афганской армии военную технику и боеприпасы на сумму почти 212 миллионов долларов. Журналисты также получили доступ к отчету SIGAR, в котором указано наиболее дорогостоящее вооружение и снаряжение, поставленные афганцам во 2-м квартале нынешнего года. На первом месте оказались 6 боевых самолетов A-29, стоимость которых составляет 133,5 миллиона долларов.

В документе также указаны двести бронеавтомобилей HMMWV стоимостью 41,5 миллиона, сто тысяч ракет, свыше шестидесяти тысяч осколочно-фугасных снарядов и более двух миллионов пуль. Предполагается, что некоторая часть из данного вооружения уже была захвачена террористами. В сети начали появляться ролики, на которых можно увидеть, как боевики садятся в американские БТР и вертолеты.