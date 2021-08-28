В Одессе создается американский Центр технической поддержки, строительство которого оценивается в 12 миллионов долларов. Его возведение будет осуществляться на деньги Соединенных Штатов. Кроме того, США в ближайшем будущем намереваются разместить на Украине свою военную базу.

Об этом рассказал спецпредставитель американского Госдепа в стране Курт Волкер. Он заявил, что США в настоящий момент не очень горят желанием возводить новые базы в разных уголках планеты. Однако если Украина отправит соответствующее приглашение, а Вашингтон выделит соответствующую сумму, новый объект вполне может появиться на территории страны.

В настоящий момент об этом думать пока рано, заявил Волкер. США заняты выводом войск из Афганистана и решением связанных с этим событием проблем. Сразу же после этого они намереваются выводить свой контингент из Сирии, Ирака и других государств.