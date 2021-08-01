Эффектное природное явление, которое моряки называют «молочным морем», долгие годы оставалось загадкой для науки. Однако сейчас американским ученым из Университета штата Колорадо все же удалось найти её решение. Они провели исследование с применением метеорологических спутников NOAA-20 NOAA и «АЭС Суоми», чтобы раскрыть одну из тайн природы.

Эффект «молочного моря» выражается в появлении на поверхности воды светящихся пятен. Они возникают на несколько дней и ночей, после чего бесследно исчезают.

В результате исследований ученые выяснили, что пятна появляются, так как на поверхность поднимаются питательные вещества, которые постоянно находятся в глубине. Их всплытие провоцируют температурные изменения. «Молочные моря» таким образом резонируют с муссонами, которые приносят прохладу и провоцируют появление на поверхности «пятен» из питательных веществ.

Ученые также отметили, что необходимо провести дополнительные исследования, так как далеко не везде наблюдается обнаруженная в ходе исследований муссонная связь. Следовательно, питательные вещества могут подниматься и по каким-либо другим причинам.