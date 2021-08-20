В провинции Забул в юго-восточной части Афганистана прошел парад талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) с оружием, которое Соединенные Штаты фактически бросили во время своего позорного бегства.
В Сети появилась видеозапись торжественного мероприятия. На ней боевики в бронежилетах, надетых поверх эффектных белых одежд, идут с автоматами американского производства. Напомним, что талибам досталось около миллиона единиц такого оружия и почти миллиард боеприпасов.
Ранее сообщалось, что боевики захватили оружие на несколько миллиардов долларов и теперь вооружены лучше, чем некоторые страны Североатлантического альянса. Эксперты уже выдвинули предположение, что скоро талибы начнут распродавать часть техники, доставшейся им от американских войск.
بأسلحة أمريكية.. #طالبان تستعرض قواتها "الخاصة" في ولاية #زابل جنوب شرق #أفغانستان #إرم_نيوز #أفغانستان #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/8POPWmBMV6— إرم نيوز (@EremNews) August 20, 2021