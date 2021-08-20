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В провинции Забул в юго-восточной части Афганистана прошел парад талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) с оружием, которое Соединенные Штаты фактически бросили во время своего позорного бегства.

В Сети появилась видеозапись торжественного мероприятия. На ней боевики в бронежилетах, надетых поверх эффектных белых одежд, идут с автоматами американского производства. Напомним, что талибам досталось около миллиона единиц такого оружия и почти миллиард боеприпасов.

Ранее сообщалось, что боевики захватили оружие на несколько миллиардов долларов и теперь вооружены лучше, чем некоторые страны Североатлантического альянса. Эксперты уже выдвинули предположение, что скоро талибы начнут распродавать часть техники, доставшейся им от американских войск.

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