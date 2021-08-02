Учёные создали алгоритм, который позволяет обучать беспилотные автомобили вождению по поведению других машин.

Как сообщается, новый алгоритм осуществляет анализ точек обзора и слепых зон, формируя таким образом карту окружения. При помощи этого можно обнаружить другие автомобили, вне зависимости от того, кто ими управляет – люди или ИИ. Также алгоритм может обнаружить и пешеходов, и предвидеть их движение.

В настоящее время работа алгоритма была проверена на моделях виртуальных городов. Внутри них автомобиль под управлением алгоритма передвигался по различным маршрутам, как по стандартным улицам, так и по весьма сложным дорогам. Отмечается, что в 92% случаев беспилотный автомобиль успешно добрался до точки назначения.

Недавно глава компании Tesla Илон Маск признал, что разработка беспилотных автомобилей является непростой задачей. Он также отметил, что такую сложность следовало ожидать.