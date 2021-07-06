Глава компании Tesla Илон Маск признал, что создание беспилотных автомобилей является непростой задачей, которую он недооценил.

Сообщение со своим признанием Маск опубликовал на своей странице в Twitter. По его словам, разработка полноценной системы автономного управления довольна сложна, чего он не ожидал. Но при этом он добавил, что такую сложность и следовало ожидать.

Кроме того, он высказался насчёт выпуска бета-версии Full Self-Driving V9. Эта программа является основой системы автономного управления в электромобилях Tesla. Согласно заявлению Маска, бета-версия «скоро выйдет», в чем он «клянётся».

Отмечается, что насчёт данного программного обеспечения Маск давал обещания ещё в 2018 году, но они до них остаются неисполненными.

Недавно Илон Маск заявил, что готов вложить в спутниковый интернет Starlink 30 миллиардов долларов. На данный момент воспользоваться спутниковым интернетом от Starlink можно в десяти странах.