Эксперты рассказали, как приобрести квартиру без ипотечного кредита. Об этом сообщает издание URA.RU.

Специалист агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко напомнил о существовании рассрочки и программы trade-in. Рассрочка, как правило, процентная и составляет обычно около 12% годовых. Иногда бывают и рассрочки без процентов, но очень редко.

Также он заявил, что иногда застройщики оценивают стоимость квартир достаточно низко. Кроме того, если покупатель приобретает квартиру в ипотеку или за наличные, он может получить скидку в зависимости от базовой стоимости квартиры. В рассрочку такую скидку не получить.

Руководитель департамента сопровождении сделок с коммерческой и жилой недвижимость Алексей Силантьев, в свою очередь, отметил, что вместо ипотеки можно купить комнату и продолжать копить. По его словам, нет смысла брать ипотеку и отдавать банку деньги каждый месяц, так как они либо тратятся, либо копятся на другое жильё.

Ранее мы сообщали, в каких городах России жители больше всего мечтают о собственной квартире. Отмечается, что в среднем покупать квартиру планируют 24% россиян.