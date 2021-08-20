Украинский лидер Владимир Зеленский совершенно ничего не знает о происходящем в Крыму. В противном случае он бы не делал заявлений, которые с действительностью не имеют абсолютно ничего общего, заявил сенатор Сергей Цеков.

Он напомнил высказывание Зеленского о том, что крымчане будут радостно встречать «украинских освободителей» и заявил, что это заявление на полуострове вызвало лишь улыбку. Также Цеков предложил президенту Украины приехать в Крым и полюбоваться на тех максимум 10 человек, которые может быть проявят по поводу его визита хоть какую-то радость.

«Это из ряда тех глупостей, которые говорит сам Зеленский и его окружение последние полтора-два года… Если он так считает, то это говорит о том, что он человек, мягко говоря, не умный. Подобных настроений в Крыму и близко нет», – заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что Зеленский просто не знает и не понимает ситуацию на полуострове, поэтому просто верит в те басни, которые ему преподносит окружение. Либо сам их придумывает, чтобы повысить свою значимость в глазах народа.