Алексей Арестович, один из советников Владимира Зеленского, украинского лидера, отметил, что полное прекращение торговых отношений с РФ не выгодно самой Украине.

Согласно его словам, Россия до сих пор занимает 5-ю строчку в списке главных торговых партнеров страны. Он напомнил, что мир сложно устроен, поэтому закрытие границ, введение военного положения и использование других мер всегда приводит к определенным последствиям, которые могут оказаться значительно хуже бездействия.

Эксперт в качестве примера привел Ирак и Иран, “воевавших между собой на протяжении нескольких десятков лет и при этом все равно не разорвавших друг с другом дипотношений”. Однако Арестович добавил, что Киев продолжает снижать зависимость от Москвы. Он напомнил, что в прошлом РФ занимала 1-е место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины.