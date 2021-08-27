За два дня до взрывов в аэропорту Кабула американский генерал Стив Лайонс заявлял о возможности террористического акта. Некоторые пользователи Сети считают, что это совсем не случайность.

«Простите за цинизм, но взорвать или сбить на вылете самолёт с эвакуируемыми гражданами НАТО и беженцами, чтобы иметь убедительную причину вернуться, — это будет очень в стиле Пентагона», – написала пользователь социальной сети Twitter @ValLisitsa.

Генерал не ошибся, без теракта все-таки не обошлось. Количество жертв уже перевалило за 110 человек, причем 13 из них – это американские военнослужащие.

По мнению многих комментаторов, время для теракта было выбрано очень грамотно. Талибы (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) как раз объявили, что до завершения эвакуации осталось чуть больше двух суток. Началось столпотворение и тут же прозвучали взрывы.

Все та же @ValLisitsa пишет в «Твиттере», что они вполне могли быть организованы Соединенными Штатами. По той простой причине, что это единственная страна мира, стремящаяся к вечной войне.