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В Германии осталось около шести недель до выборов в Бундестаг, и в связи с этим институт INSA провёл опрос и выяснил, сколько поддержки от избирателей имеют партии.

Так, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) сейчас имеет 25% голосов избирателей. За прошедшую неделю у них стало меньше на 1 п.п. А вот СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в последнее время укрепляет свои позиции и обходит своих конкурентов впервые за долгое время. За них готовы отдать голоса 20% избирателей – на 2 п.п. больше.

Рейтинг «Зеленых» остаётся на отметке в 18%, а Свободная демократическая партия может набрать 12% голосов избирателей. Чуть меньше рейтинг у «Альтернативы для Германии» – 11%. 7% у «Левой партии».

Отмечается также, что у кандидата в канцлеры от СДПГ Олафа Шольца рейтинг 29%, а у Армина Лашета от ХДС/ХСС только 15%. У Анналены Бербок от «Союз-90»/«Зеленые» рейтинг всего лишь 13%.

Недавно The Wall Street Journal заявили, что отношения между Россией и Германией сильно испортятся, если к власти придёт Анналена Бербок. Отмечается, что она планирует вести в отношении России, а также Китая, более жесткую политику.

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