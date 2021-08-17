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Миротворцы ООН оказались замешаны в очередном скандале на территории Центральноафриканской Республики. Житель города Бриа Джума-Махамат Салле написал письмо генеральному прокурору, в котором рассказал, что представители МИНУСКА убили его дочь, а плотом предлагали деньги за клевету в сторону российских инструкторов.

В городе Бриа префектуры Верхнее Котто 10 августа местные жители организовали митинг против работы миротворцев. Сотрудники МИНУСКА открыли огонь, чтобы предотвратить обострение ситуации. В результате инцидента была ранена 12-летняя девочка, которая умерла на месте. Также еще двое раненых были доставлены в больницу.

Члены миротворческой организации попытались переложить ответственность за гибель ребенка на российских инструкторов. С этой целью они вышли на отца убитой девочки и предложили ему 1,5 млн франков в обмен на запись видеоролика, в котором он обвиняет в произошедшем россиян.

Центральноафриканец отказал миротворцам, поскольку знает, кто на самом деле совершил преступление. Также он заявил, что его сограждане всячески поддерживают российских специалистов и благодарны им за работу с местной армией.

Россияне, которых на Западе приписывают к «ЧВК Вагнера», организовали профессиональную подготовку для армии, полиции и жандармерии ЦАР. Благодаря этому сотрудничеству африканская страна решила проблемы с безопасностью, а группировки боевиков были разгромлены.

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