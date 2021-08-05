В Сети появились подробности о гарнитуре виртуальной реальности Sony PS WR 2.

Как сообщается, эта гарнитура предназначена для консоли PlayStation 5. До релиза устройства, согласно имеющейся информации, ещё более года, но некоторые подробности удалось выяснить уже сейчас.

Так, отмечается, что гарнитура будет иметь повышенное разрешение картинки, высокую производительность системы, а также получит расширение функциональности контроллеров. Кроме того, контроллеры новинки смогут распознавать расстояние между ними и кончиками пальцев. Гарнитура получила два OLED-экрана, а угол обзора будет составлять 110 градусов.

Сообщается также, что разработчики планируют внедрить режим прохождения в виртуальной реальности во все масштабные и дорогостоящие проекты для PlayStation 5.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае был выпущен процессор с 512 ядрами. Уже в 2022 году планируется начать массовое производство.